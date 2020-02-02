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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو : لاعب المنتخب السعودي وصانع الأهداف العالمية يتحول إلى بائع سمك.. فما السبب ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار لاعب المنتخب السعودي سابقا، سعيد العويران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع السمك احتجاجا على عدم إقامة حفل اعتزال له.
وتداول عدد من المغردين فيديو أظهر العويران وهو يبيع سمك ويقول: "لم يقيموا لنا حفل اعتزال فصرنا نبيع سمك"، في مقطع ساخر ليطلب مزيدا من الاهتمام من القيادة الرياضية في السعودية
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وكان قد وعد رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا، تركي آل الشيخ، العويران بإقامة حفل اعتزال له تكريما له على ما قدمها للأخضر ولنادي الشباب خلال مسيرته لكن ذلك لم يحدث بعد.
وانتشر وسم "سعيد العويران" في السعودية، على موقع تويتر، وانقسم المغردون بين متعاطف مع اللاعب السابق وبين منتقد له على الطريقة التي يطالب بها بحفل اعتزال.
يذكر أن العويران كان صاحب الأهداف الأكثر شهرة للسعودية في كأس العالم، حينما وقع على هدف "مارادوني" في مرمى بلجيكا في نسخة عام 1994.
فيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:
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#سعيد_العويران— Abdullah M (@Abduallh_m7) February 1, 2020
الله ي الدنيا كنا وين وصرنا وين لكن فلوسك وين راحت؟؟🤔 ياسعيدووه pic.twitter.com/v4ZYYo9jYO
#سعيد_العويران
الله ي الدنيا كنا وين وصرنا وين لكن فلوسك وين راحت؟؟ ياسعيدووه
#سعيد_العويران— Abdullah M (@Abduallh_m7) February 1, 2020
الله ي الدنيا كنا وين وصرنا وين لكن فلوسك وين راحت؟؟🤔 ياسعيدووه pic.twitter.com/v4ZYYo9jYO
٠
#سعيد_العويران— Abdullah M (@Abduallh_m7) February 1, 2020
الله ي الدنيا كنا وين وصرنا وين لكن فلوسك وين راحت؟؟🤔 ياسعيدووه pic.twitter.com/v4ZYYo9jYO
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سمك استكَوزا سعيد العويران ما سولي أعتزال— ابوزياد الزعيم العالمي💛2💙☀️ (@48hh122) February 1, 2020
قلبت أبيع سمك من هدف عالمي أمام بلجيكا
إلى بيع سمك لك الله يا سعيد العويران 👇 pic.twitter.com/JZAIVZ21V1
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