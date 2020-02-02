اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد بالفيديو : لاعب المنتخب السعودي وصانع الأهداف العالمية يتحول إلى بائع سمك.. فما السبب ؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو : لاعب المنتخب السعودي وصانع الأهداف العالمية يتحول إلى بائع سمك.. فما السبب ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار لاعب المنتخب السعودي سابقا، سعيد العويران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع السمك احتجاجا على عدم إقامة حفل اعتزال له.

 

وتداول عدد من المغردين فيديو أظهر العويران وهو يبيع سمك ويقول: "لم يقيموا لنا حفل اعتزال فصرنا نبيع سمك"، في مقطع ساخر ليطلب مزيدا من الاهتمام من القيادة في

 

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

 

• وداعًا للشيخوخة والضعف الجنسي .. تناول هذة المادة لمدة اربعة ايام فقط وانظر المفاجأة التي ستغير حياتك للأبد

 

 

 هل تعاني من العقم وتأخر الانجاب .. إليك الحل .. تناول هذة الفاكهة الرخيصة الثمن لمدة شهر واحد وانظر ماذا سيحدث لك

 

 

 

 شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر كل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان جميع ابناء الوطن العربي

 

 

 من الحجاب إلى المايوه .. تحرر فتاة سعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد كيف كانت وكيف اصبحت .."صور"

 

 

• ثورة طبية تعيد الأمل لملايين المصابين ..الكشف عن علاج جديد موجود في كل منزل ويقضي على مرض "السرطان" بشكل نهائي وسريع

 

 

• فتاة سعودية حسناء تقع في حب مغترب وسيم ..وتتنازل لأجله عن مهر مليون ريال ..شاهد من تكون وماهي جنسية المغترب سعيد الحظ

 

 

• فتاة سعودية حسناء تظهر بملابس جريئة جدا .. وتقوم بعمل فاضح مع زوجها في معلم أثري .."شاهد فيديو وصور"

---------------------------------

 

وكان قد وعد رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقا، تركي آل الشيخ، العويران بإقامة حفل اعتزال له تكريما له على ما قدمها للأخضر ولنادي الشباب خلال مسيرته لكن ذلك لم يحدث بعد.

وانتشر وسم "سعيد العويران" في السعودية، على موقع تويتر، وانقسم المغردون بين متعاطف مع اللاعب السابق وبين منتقد له على الطريقة التي يطالب بها بحفل اعتزال.

يذكر أن العويران كان صاحب الأهداف الأكثر شهرة للسعودية في كأس العالم، حينما وقع على هدف "مارادوني" في مرمى بلجيكا في نسخة عام 1994.

فيما يلي بعض التغريدات حول هذا الموضوع:

#سعيد_العويران
الله ي الدنيا كنا وين وصرنا وين لكن فلوسك وين راحت؟؟🤔 ياسعيدووه pic.twitter.com/v4ZYYo9jYO

— Abdullah M (@Abduallh_m7) February 1, 2020
" class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c41">
Abdullah M@Abduallh_m7

 

 

#سعيد_العويران
الله ي الدنيا كنا وين وصرنا وين لكن فلوسك وين راحت؟؟ ياسعيدووه

Advertisements

 

٠

 

 

 

سمك استكَوزا سعيد العويران ما سولي أعتزال
قلبت أبيع سمك من هدف عالمي أمام بلجيكا
إلى بيع سمك لك الله يا سعيد العويران 👇 pic.twitter.com/JZAIVZ21V1

— ابوزياد الزعيم العالمي💛2💙☀️ (@48hh122) February 1, 2020
" class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c41">

متعلقات

مذيعة الجزيرة تجر قيادي حوثي وتجعله يعترف باسم الدولة التي توسطت لمنع دخولهم مأرب
وداعًا للشيخوخة والضعف الجنسي .. تناول هذة المادة لمدة اربعة ايام فقط وانظر المفاجأة التي ستغير حياتك للأبد
هل تعاني من العقم وتأخر الانجاب .. إليك الحل .. تناول هذة الفاكهة الرخيصة الثمن لمدة شهر واحد وانظر ماذا سيحدث لك
شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر كل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان جميع ابناء الوطن العربي
من الحجاب إلى المايوه .. تحرر فتاة سعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد كيف كانت وكيف اصبحت .."صور"
ثورة طبية تعيد الأمل لملايين المصابين ..الكشف عن علاج جديد موجود في كل منزل ويقضي على مرض "السرطان" بشكل نهائي وسريع

إضافة تعليق

الأسم

موضوع التعليق

النص

الأكثر قراءة

شريط الأخبار

محمد علي ينشر فيديو صادم وفضيحة مدوية للسيسي وزوجته انتصار ..شاهد

شاهد..( صورة نادرة ) نشرتها ابنة الزعيم الراحل تظهره في هيئة مغايرة تبرز اعتداده بأصل العرب

وفاة الفنان كاظم الساهر قبل قليل في احد مستشفيات بيروت ، ومصدر يكشف عن السبب الصادم الذي تسبب برحيل قيصر العرب وحزن كبير يخيم على الوسط الفني ..شاهد

وفاة داعية سعودي شهير وحالة حزن تعم مواقع التواصل الإجتماعي

السيسي يفقد صوابه ويعصب على هذة الفتاة عندما سألته عن فيديوهات محمد علي.. وشركة تويتر تحذف هذا «الفيديو» ..شاهد

مذيعة الجزيرة تجر قيادي حوثي وتجعله يعترف باسم الدولة التي توسطت لمنع دخولهم مأرب

وداعًا للشيخوخة والضعف الجنسي .. تناول هذة المادة لمدة اربعة ايام فقط وانظر المفاجأة التي ستغير حياتك للأبد

هل تعاني من العقم وتأخر الانجاب .. إليك الحل .. تناول هذة الفاكهة الرخيصة الثمن لمدة شهر واحد وانظر ماذا سيحدث لك

شاهد بالفيديو : لاعب المنتخب السعودي وصانع الأهداف العالمية يتحول إلى بائع سمك.. فما السبب ؟

شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر كل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان جميع ابناء الوطن العربي

f971952482.jpg
  • المقالات
writers

قراءة في بيان وتحركات الحكومة اليمنية

د.فهمي احمد

67dd808fcc.jpg

السعودية وانفصال جنوب اليمن

عبدالناصر المودع

7a1032b214.jpg

هذه هي أخطاء الإصلاح الفادحة

د/ رشا الفقيه

27-06-19-685245674.jpeg

التحالف العربي.. من الشراكة إلى الوصاية

د/ رشا الفقيه

afbbdd0660.jpg

عن "الغداء الاخير"

مصطفى ناجي الجبزي

6cf3e9a24d.jpg

أربعة أعوام على التحالف!

خليل العمري

المزيد من المقالات
المزيد من المقالات
الفيديو المزيد
default.jpg اخطر قناص يمني
  • الرئيسية
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • المقالات
  • الكتاب
  • اخبار اليمن
  • الخليج
  • شؤون المغتربين
  • قسم التوظيف
  • مفقودات
  • شكاوئ واستشارت قانونية
  • اخبارعربية ودولية
  • وظائف متوفرة
  • طلبات وظائف
  • منوعات

جميع الحقوق محفوظة © 2020 لموقع صوت المغتربين

تواصل معنا

بإمكانكم التواصل معنا ومشاركتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : لاعب المنتخب السعودي وصانع الأهداف العالمية يتحول إلى بائع سمك.. فما السبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا