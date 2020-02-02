شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو : لاعب المنتخب السعودي وصانع الأهداف العالمية يتحول إلى بائع سمك.. فما السبب ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار لاعب المنتخب السعودي سابقا، سعيد العويران، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبيع السمك احتجاجا على عدم إقامة حفل اعتزال له.

وتداول عدد من المغردين فيديو أظهر العويران وهو يبيع سمك ويقول: "لم يقيموا لنا حفل اعتزال فصرنا نبيع سمك"، في مقطع ساخر ليطلب مزيدا من الاهتمام من القيادة الرياضية في السعودية

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