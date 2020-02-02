 وداعًا للشيخوخة والضعف الجنسي .. تناول هذة المادة لمدة اربعة ايام فقط وانظر المفاجأة التي ستغير حياتك للأبد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد المكسرات من أهم الأطعمة التى يفضل تناولها بشكل يومى، فهى تحافظ على صحة الجسم وتمده بالدهون الصحية التى يحتاجها، كما تحتوى على العديد من الفيتامينات والمغذيات التى يحتاجها الجسم.

- يحمى الفول السودانى من أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابة بالزهايمر والسرطان ويؤخر أعراض الشيخوخة.

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كما يعد الفول السودانى من اهم انواع المكسرات حيث يحتوى على 25 % من البروتينات التى تجدد ما يتلف من انسجة الجسم، وله اثر إيجابي على رفع المناعة.

- يساعد تناول الفول السودانى بشكل يومى على خفض نسبة الكوليسترول الضار فى الدم بالاضافة الى احتوائه على مضادات اكسدة تحمى القلب.

- كما يساهم تناول الفول السودانى فى خفض معدلات الإصابة بمرض السكرى، والحفاظ على توازنه فى الجسم بشكل صحى.

- وتحتوى قشرة الفول السودانى على العديد من الفوائد ومضادات الأكسدة التى تساعد فى حماية الجسم من الأمراض، ويفضل تناول الفول السودانى بقشره.

- كما يحمل الفول السودانى العديد من المركبات التى تحمى من الميكروبات، وتساعد على طرد السموم من الجسم.