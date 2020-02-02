شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة الجزيرة تجر قيادي حوثي وتجعله يعترف باسم الدولة التي توسطت لمنع دخولهم مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال القيادي الحوثي وعضو المكتب السياسي للميلشيا المدعو محمد البخيتي، “أنه تم إيقاف عملية دخول محافظة مأرب، بوساطة دولة عربية”.

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وبحسب متابعة (أحداث نت)، لمقابلته في قناة الجزيرة، سألت المذيعة ليلى الشيخلي عن اسم الدولة العربية التي زعم بأنها توسطت لمنع دخولهم إلى مأرب.

وأكد البخيتي في إجابته أنها دولة تخشى على حزب الإصلاح وجهودها مشكورة، في إشارة إلى دولة قطر.

وأضاف ”عندما اقتربت (ما أسماها) قوات الجيش واللجان؛ (في اشارة إلى مسلحي المليشيا) من مدينة مأرب تدخلت دولة عربية في خط الوساطة ونشيد بجهود هذه الدولة.