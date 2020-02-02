 هل تعاني من العقم وتأخر الانجاب .. إليك الحل .. تناول هذة الفاكهة الرخيصة الثمن لمدة شهر واحد وانظر ماذا سيحدث لك

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجميع يديرك الدلالة "الأنثوية" لبعض الفواكه الواردة في الرموز التعبيرية على سبيل المثال. لكن رمزية الأناناس أصبحت أهم بكثير اليوم، فقد أصبح الأناناس علامة تشير للنساء المصابات بالعقم. ولا ينبغي النظر لارتباط المصابات بالعقم بهذه الفاكهة من زاوية علمية بحتة. فالأناناس رباط عاطفي يرمز لرحلة المرأة التي لا تخلو من العقبات.

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كما يعتبر "إجلالا" لتجربة الإخصاب في المختبر، وهو ما أكدته جينا روزاليس البالغة من العمر 30 عاما، والتي سبق لها أن أجرت تجربتي إخصاب في المختبر، كما جاء في تقرير نشره موقع ترافمينا الفرنسي للكاتب كليمونت أربون.

ويبيّن أربون أن الأناناس ليس أكلة أساسية في الوجبات الصيفية فحسب، بل أصبح اليوم رمزا للنساء اللاتي يعانين من العقم، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وفي مجموعات على فيسبوك مخصصة للمهتمات بوسوم منشورات إنستغرام المتعلقة بالإخصاب في المختبر، أصبحت هذه الفاكهة اليوم علامة تقدير للمصابات بالعقم.

وأكد المختصون في المجال الطبي هذا الأمر. وحين وجهت لها الصحيفة الأميركية السؤال حول هذا الموضوع، شرحت أخصائية الخصوبة الدكتورة إيمي إيفازاده أن الغالبية العظمى من مرضاها (75%) اللاتي ينتظرن إجراء عملية الإخصاب في المختبر يحضرن معهن شيئا (قد يكون دفترا أو حقيبة أو مجوهرات) أو يرتدين ملابس (قميصا أو فستانا) تحتوي على صورة أناناس.

فاكهة الأناناس ترمز للاتي يعانين من العقم وكذلك للمقبلات على عمليات إخصاب في المختبرات (ابيكسل)

قبيلة الأناناس

من خلال البحث باستخدام كلمات رئيسية مثل وسم قبيلة الأناناس الذي تستخدمه النساء اللاتي سيجرين عملية الإخصاب في المختبر من أجل التواصل عبر إنستغرام، يبدو أن معنى مختلفا تماما قد ظهر أخيرا. قد يكون الأناناس فاكهة الشمس والمستقبل المشرق، وهو ما تحتاجه النساء اللاتي يعانين من الشكوك والمخاوف.

يعد الأناناس عامل مؤازرة للنساء بفضل احتوائه على بعض الفضائل الطبية. توضح الدكتورة إيفازاده، على سبيل المثال، أن البروميلين (وهو مزيج من الإنزيمات الموجودة في الأناناس) يمكن أن يحسن عملية زرع الجنين أثناء عمليات الإخصاب في المختبر.

الأناناس طريقة متفائلة ومرحة

ويعد الأناناس طريقة متفائلة ومرحة "لمنح القوة لجميع النساء اللاتي يعشن فترة صعبة"، حسب أليكسيس بيرسون، البالغ من العمر 30 عاما، وهو صاحب متجر إستي الذي يبيع سلعا مرسوما عليها هذه الفاكهة. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تنتشر الصور الشخصية لرواد الإنترنت الذين يقدمون الأناناس لصديقاتهم اللاتي يعانين من العقم.

ويمثل الأناناس رمزا للازدهار والتضامن بين النساء. ومن خلال اختيار هذه الفاكهة كعلامة على الاعتراف والتقدير، "تحتفي النساء برحلتهن نحو الخصوبة ويتواصلن مع الأخريات اللاتي يقمن بالرحلة ذاتها"، حسب ما قالته كاتي ماجناوك لصحيفة نيويورك تايمز. وفي جميع المنشورات الموسومة بـ"قبيلة الأناناس"، تُنعت هؤلاء النساء بـ"الشقيقات في تجربة الإخصاب في المختبر" أو "محاربات الإخصاب في المختبر".

الأناناس رمز يستخدم للخوض في موضوع لا يزال محرجا ويسمح للنساء بالتحدث عن تجاربهن بحرية (بيكسل)

الأناناس رمز للصداقة والدفء

من خلال البحث في حياة النساء اللاتي لا يتمتعن بمعنويات عالية ضرورة، فإن هذا الرمز يستخدم للخوض في موضوع لا يزال محرجا. وتجدر الإشارة إلى أن ربط صورة شعبية بمثل هذا الموضوع المعقد يسمح للنساء بالتحدث عن تجاربهن بحرية.

وأوردت سارة مارشال بيج، المؤسسة المشاركة في مجلة "إيفبابل"، والتي تقترح تقديم دبابيس على شكل أناناس، قائلة "نحاول كسر حاجز الصمت حول العقم وتحويله لموضوع طبيعي. يجب ألا نتحدث عنه بصوت منخفض". ويظهر الموقع الأناناس كرمز "للصداقة والدفء". باختصار، وكما ذكرت عضوات "القبيلة"، يعد مرادفا "للموجات الإيجابية".

في النهاية، ليس من الغريب إلباس الأطفال الذين يولدون بفضل عملية الإخصاب في المختبر ملابس عليها صور الأناناس. وبين منشورات "قبيلة الأناناس" وشهادات المرضى أو المختصين الصحيين، وحين يتعلق الأمر بهذه الفاكهة، تتكرر كلمة "الأمل" بشكل مستمر.