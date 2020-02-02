شكرا لبحثكم عن خبر مؤشر الأمن العالمي: اليمن من ضمن الدول الأقل جاهزية لمواجهة الأوبئة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صنف مؤشر الأمن العالمي اليمن ضمن الدول الأقل جاهزية لمواجهة الأوبئة والأمراضِ المتفشية. وجاءت اليمن وسوريا والعراق والجزائر ضمن الدول ذات مستوى جاهزية متدن لمواجهة الأمراض المتفشية بينما جاءت مصر والسعوديةُ وقطر من بين الدول ذات الجاهزية المتوسطة.

وشهدت اليمن منذ بداية الصراع انتشار أوبئة وأمراض جديدة مثل " إنفلونزا الخنازير و حمى الضنك و الدفتيريا" فاقمت من معاناة اليمنيين.

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