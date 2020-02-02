شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع استمرار تأثر 11 محافظة بكتلة هوائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باردة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر 11 محافظة في المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبيا على المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت أثناء ساعات الليل والصباح الباكر. وحذر المركز قاطني المحافظات آنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يتوقع استمرار تأثر 11 محافظة بكتلة هوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.