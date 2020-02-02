شاهد بالفيديو.. مقاومة ”آل الحميقاني” توجه رسالة تهديد للحوثيين ونداء لوزير الإعلام

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مقاومة آل حميقاني في محافظة البيضاء، رسالة لمليشيات الحوثي، مهددةً المليشيا، بأن مصيرها الزوال، ولن يكون لها أي مكان، طاطلما اختارت لغة السلاح بدلاً عن لغة السلام.
ووصف الناطق الإعلامي بإسم مقاومة آل الحميقاني عامر الحميقاني، إعلام الشرعية بالضعيف.
وناشد الحميقاني، في فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، واطلع عليه "المشهد اليمني" وزير الإعلام معمر الإرياني، بتوفير معدات تصوير، وسيتكفل بالتوثيق مجاناً، لرفد القنوات بأخبار الجبهة، "الجانب الإعلامي الميداني للشرعيه شبه معدوم، قولوا لوزير الإعلام طالبين منه كيمرات ولابتوب ومعدات إعلامية، ومستعدين نوثق صمود وتضحيات الأبطال بالجبهات ونغرق القنوات بمواد مصورة "وبدون راتب" لوجه الله، قد لنا خمس سنوات نقاتل بدون رواتب ونوثق بجوالاتنا.
وتلقت مليشيات الحوثي الكثير من الخسائر والهزائم على يد المقاومة في البيضاء، منذ انقلابها.
عامر الحميقاني
@amerAlhamiqaniu
الجانب الإعلامي الميداني للشرعيه شبه معدوم
قولوا لوزير الإعلام طالبين منه كيمرات ولابتوب ومعدات إعلامية، ومستعدين نوثق صمود وتضحيات الأبطال بالجبهات ونغرق القنوات بمواد مصورة
"وبدون راتب" لوجه الله، قد لنا خمس سنوات نقاتل بدون رواتب ونوثق بجوالاتنا#عامر_الحميقاني@ERYANIM
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1223625771958308864/pu/img/AC7OVz4Tx-Uq5Pc6?format=jpg&name=small
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