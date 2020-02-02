شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول حكومي: أطراف في الشرعية تكمل نهج الحوثي ولابد من تفجيرها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه مسؤول حكومي في الشرعية اليمنية، انتقادات لبعض الأطراف المحسوبة على الشرعية، متهماً إياهم بزنهم مكملين للحوثية، بفعل تصرفاتهم.

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وقال وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": أنه "طالما ظلت أطراف في الشرعية تعيش في وعيها التقليدي، عشق لصراعات ٢٠١١م وما قبلها وما بعدها، لن يكونوا غير اكتمال للحوثية بوعي أو بدون وعي".

وأضاف غلاب، ومن لا يتعلم من التحولات يحتاج ان يتم تلقيمه قنبلة تفجره وتفضح مخططاته الملعونة، وعشقه للغنيمة باعتبارها الرب المعبود حتى لو دمر وطن عن بكرة ابيه!!



نجيب غلاب

@najeebghallab

طالما ظلت اطراف في الشرعية تعيش في وعيها التقليدي عشق لصراعات ٢٠١١م

وما قبلها وما بعدها

لن يكونوا غير اكتمال للحوثية بوعي او بدون وعي

ومن لا يتعلم من التحولات يحتاج ان يتم تلقيمه قنبلة تفجره

وتفضح مخططاته الملعونة

وعشقه للغنيمة باعتبارها الرب المعبود حتى لو دمر وطن عن بكرة ابيه!!

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6:27 PM - Feb 1, 2020 · Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia