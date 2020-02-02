شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على الدولة الوسيطة التي أوقفت هجوم مليشيا الحوثي على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفصح برلماني يمني، اليوم السبت، عن الدولة العربية الوسيطة التي أوقفت هجوم مليشيا الحوثي على مدينة مأرب.

وقال البرلماني محمد الحزمي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني " أن "الوسيط الذي أوقف الهجوم على مأرب، فعلا وسيط عربي، ينتمي لليمن، يحب اليمن، وقف بالمتراس لم تحركه قوة الحوثي، فأنزل بهم مالم يتوقعوه فانقلبوا خاسرين

يجرون الخزي والعار والهزيمة والانكسار".

وأكد الحزمي أن الوسيط الذي أوقف هجوم المليشيا على المدينه؛ "إنه جندي الجيش الوطني، له منا كل الحب والدعاء".

بدوره، قال الدكتور محمد جميح في مقال نشره على صفحته بالفيسبوك، أنه يشعر بالأسى لمصير إخوة لنا ألقى بهم سحرة عبدالملك في العراء، فالتهمتهم عصا الجيش، وأسقطت ما كان الكهنة يصنعون.

وتابع جميح: إنها عزوم السبئيين، وقوة الحميريين التي عدلت موازين المعركة، التي جعلتكم تلجؤون إلى اختراع وساطة دولة عربية أوقفت عدوانكم على شعبنا.

وكان محمد البخيتي نائب رئيس مجلس الشورى المعين من المليشيا، زعم بأنه"كان بإمكان عناصر المليشيا السيطرة على مدينة مأرب بشكل كامل خلال ساعات، لكن وساطة دولة عربية أوقفتهم عن ذلك.

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