شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يمنحون عناصر إيرانية ولبنانية شيعية جوازات سفر يمنية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية جوازات سفر يمنية لعناصر إيرانية ولبنانية بعد سيطرتها على السلطة في اليمن وهو ماتسبب في تشويه صورة الجواز اليمني .
وقال ديبلوماسي يمني في تغريدة له رصدها " المشهد اليمني " اليوم السبت أن الحوثيين أصدروا جوازات سفر يمنية لإيرانيين ولبنانيين صادرة عن الانقلابيين .
وأضاف ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي انه تم الكشف عن هذا التزوير وهو ماسيضاعف المعوقات أمام المواطنين اليمنيين أثناء سفرهم .
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