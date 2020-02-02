شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يمنحون عناصر إيرانية ولبنانية شيعية جوازات سفر يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المليشيا الحوثية جوازات سفر يمنية لعناصر إيرانية ولبنانية بعد سيطرتها على السلطة في اليمن وهو ماتسبب في تشويه صورة الجواز اليمني .

وقال ديبلوماسي يمني في تغريدة له رصدها " المشهد اليمني " اليوم السبت أن الحوثيين أصدروا جوازات سفر يمنية لإيرانيين ولبنانيين صادرة عن الانقلابيين .

وأضاف ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة إبراهيم الجهمي انه تم الكشف عن هذا التزوير وهو ماسيضاعف المعوقات أمام المواطنين اليمنيين أثناء سفرهم .