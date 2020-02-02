فلكي يدعو اليمنيين لمشاهدة السماء مساء الثلاثاء القادم

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعا فلكي كافة اليمنيين الى مشاهدة السماء مساء الثلاثاء القادم.
وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني " أنه يحدث إقتران القمر مع الثريا نهار يوم الاثنين القادم 3 فبراير 2020 الموافق 9 جمادى الآخرة 1441، حيث يبدأ الاقتران والقمر تحت الأفق، الا أن فارق الزاوية السمتية يجعل مساء الثلاثاء (ليلة الاربعاء) أفضل وقت لرؤية القمر بجوار الثريا (الشقيقات السبع وهي أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية) و يمكن مشاهدة ذلك بالعين المجردة بعد العشاء فوق الرأس في منتصف السماء.
وأضاف الشوافي: يعتبر هذا القِرَان بداية الشهر القِرَاني "قِرَان التسع".
وأشار إلى أن اليمنيون و خصوصاً المزارعون منذ القدم يتابعون هذة الشهور القِرَانية وربطوها بمجريات الحياة مثل الانواء الفلكية والطقس والمواسم الزراعية.
وبدأ شهر فبراير الحالي، بارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى، بالتزامن مع قراني التسع والسبع.
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