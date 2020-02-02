شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف يشن غارتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف العربي غارتين جويتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف .

ونفذ طيران التحالف العربي يوم أمس أكثر من 25 غارة جوية ، توزعت بين العاصمة صنعاء بغارة جوية استهدفت مخازن الأسلحة في جبل عطان وغارة على مديرية أرحب وأخرى على بني مطر و8 غارات على مديرية نهم .

كما شن الطيران 7 غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف و4 على مديرية مجزر بمحافظة مأرب و3 غارات في أطراف محافظة صعدة .

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