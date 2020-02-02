شكرا لبحثكم عن خبر بتهمة الرصد لصالح التحالف.. الحوثيون يعتقلون ناشط حوثي بعد نشره لإطلاق المليشيا لصواريخ من عصر بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت المليشيا الحوثية القبض على ناشط حوثي بعد رصده لإطلاق خمسة صواريخ للمليشيا من صنعاء تجاه باتجاه منطقة الشمال .

وقالت مصادر مقربة للمليشيا الحوثية " للمشهد اليمني " اليوم السبت عن قيام المليشيا بالقبض على ناشط حوثي مكنى أبو محمد بعد تغريدة له بإطلاق صواريخ وتصويرهن من منطقة عصر .

وأضافت المصادر أن الناشط الحوثي كتب على حسابه تم بحمد الله إطلاق خمسة صواريخ تجاه الشمال وقام بتصوير مكان الإطلاق وهو ما جعل الجماعة تتهمه بالرصد لصالح التحالف .

وأكدت المصادر أن أحد المعلقين الحوثيين أضاف على الناشط الحوثي" بشرك الله يا ولي " أين انت الآن ؟ فرد عليه الأخير " مخزن في عصر أنا والمؤمنين وتم إرسال صورة لسيارته وأصحابه .

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ووضحت المصادر عن قيام دورية حوثية بإلقاء القبض على الناشط الحوثي وأصحابه والزج بهم في سجون المليشيا الحوثية بتهمة " تحديد مواقع عسكرية " .

الجدير ذكره أن الحوثيين أصدروا تعميم بمنع تداول أي معلومات من خلال شبكات التواصل الإجتماعي إلى بعد تصريحات ناطقهم العسكري فقط وبما لايتعدى تصريحاته بأي معلومات جديدة .