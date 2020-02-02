شكرا لبحثكم عن خبر باللغم الحيدري .. الحوثيون يعيدون تفخيخ المناطق التي تم تفجيرها بالمواجهات مع الجيش في نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعادت المليشيا الحوثية تفخيخ المناطق التي كانت مزروعة بالمتفجرات وتم تفجيرها بسبب المواجهات مرة أخرى بالمتفجرات بالإضافة إلى زرع حقول جديدة بالالغام في منطقة نهم التابعة لمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم السبت أن خبراء متفجرات أعادوا زراعة بعض هذه الحقول ومازال يقوموا بعملية التفخيخ والتي يطلق عليها وسط الجماعة باسم الألغام بالنسبة للصناعة الروسية او الغربية أما الصناعة المحلية فيتم إطلاق أسم لغم حيدري عليها .

وأضافت المصادر أن اللغم الحيدري يتم صناعته محليا من خلال خبرات إيرانية وأخرى لبنانية تابعة لحزب الله اللبناني وتم نقلها لعدد من العناصر الحوثية .

وأكدت المصادر قيام المليشيا بتهريب كميات كبيرة من مصانع الأسمنت والتي كانت تستخدمها المصانع لتدمير الصخور منها مادة TNT والتي كان يشرف عليها ضباط من الأمن السياسي اليمني وتحت رقابة الانتربول الشرطة الدولية فرع صنعاء .

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ووضحت المصادر عن دخول مادة ال C4 شديدة الانفجار والتي كانت في مخازن الجيش اليمني وتم استخدام أجزاء منها في حفر بعض الإنفاق .

هذا وقامت المليشيا الحوثية بتفهيخ مناطق شاسعة من مديرية نهم باعتبارها البوابة الشرقية للعاصمه صنعاء .

الجدير ذكره ان الألغام المحلية يتم ربطها وتفجيرها عبر بطاريات من خلال عناصر شبه انتحارية وكثيره الولاء للجماعة الحوثية .