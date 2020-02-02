شكرا لبحثكم عن خبر السفير النعمان يسخر ممن يتباهون بقتل اليمنيين فيما بينهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب الديبلوماسي اليمني مصطفى النعمان حول من يتباهون في الإعلام بعدد القتلى وقال في منشور له حول ذلك. "منظر يثير القرف والخجل حين تقوم أطراف الحرب في اليمن بعرض جثث القتلى والتفاخر بالأعداد".

وتساءل بغرابة. "هل يعقل أن منسوب الأخلاق قد تدنى إلى حد التباهي بأن يمنيا يقتل أخاه اليمني، وهل فكروا بأنهم سيجلبون الثأرات لابنائهم وأحفادهم وسيستدعون الأحقاد وسيدمرون الحاضر والمستقبل".

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وذكر في معرض تساؤله قائلا. "واضح أن المسؤولية الأخلاقية عند الأطراف المحلية قد تجاوزت القعر ولم يعد عند أحد منها أي هم سوى الانتصار على أخيه بأي ثمن وتحت سقف أي مبررات".

واستغرب النعمان دعوات الموت التي يطلقها طرف الحوثي ومصطلحات الارتزاق والخيانة على خصومهم والعكس ممن ينادون إلى اجتثاث الحوثيين.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثي الذي يصدر عبر إعلامه عشرات الانتصارات يضحي بالكثير من أنصار يوميا في جبهات القتال معظمهم أطفال