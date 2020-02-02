شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو لطيار سعودي حول حوثيون على متن عربة عسكرية إلى جثث متفحمة في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 04:57 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف المراسل الحربي السعودي سليمان الدوسري، عن فيديو لطيار سعودي حول حوثيون على متن عربة عسكرية إلى جثث متفحمة في نهم شرقي صنعاء. وقال الدوسري في تغريدة على تويتر رصدها (أحداث نت): "‏ببساطة هذا ما يحدث للميلشيات الارهابية الحوثية في جبهة ‎نهم شرق ‎صنعاء".

وأضاف: "عربة محملة بأفراد لشـن هجوم معادي على قوات الشرعيه اليمنية ولكـن طيار ‎سعودي بطل حولهم إلى شواية على الفحم بعد استهداف دقيق".



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