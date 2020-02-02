شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية, تفاجئ الجميع ..و تمنع دبلوماسي يمني من دخول أراضيها، وأعادته من المطار "الاسم وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 05:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

منعت السلطات السعودية الدبلوماسي اليمني مطهر عنان من أداء العمرة رغم حصوله على تأشيرة العمرة ووصوله مطار جدة. وقال الدبلوماسي اليمني مطهر عنان إنه تفاجأ بمنعه من الدخول في مطار جدة عندما وصله قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة بعد حصوله على تأشيرة.

وذكر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن السلطات السعودية أبلغته بأنه ممنوع من دخول أراضيها، وأعادته من المطار. Advertisements وكان السياسي اليمني والمستشار مطهر عنان قد غادر المملكة العربية السعودية في أغسطس الماضي عقب تلقيه طلبا بالمغادرة. ونشط "عنان" خلال الأشهر الماضية بشكل واضح متحدثا بعدد من القضايا السياسية الهامة على الساحة اليمنية بينها احداث عدن وقضايا المغتربين ووجه انتقادات للوضع الدائر في المحافظات المحررة .



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