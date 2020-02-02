شكرا لقرائتكم خبر عن غدا مطار صنعاء على موعد مع اولى رحلات "طائرات الرحمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 04:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

من المقرر ان تبدأ غدا الاثنين (3 فبراير) اولى رحلات "طائرات الرحمة" التي وافق عليها التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر مطار صنعاء الدولي الى كل من القاهرة وعمّان.

وقال مصدر ملاحي ل" لوطن الغد " ان الرحلة الأولى ستدشن، اليوم الاثنين، حيث سيتم نقل الحالات المرضية الحرجة برعاية منظمة الصحة العالمية. واوضح القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية باليمن أيهاب خوري، ان الرحلة الأولى للجسر الطبي، تعد انطلاقة للمرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها سبعة ملايين دولار أميركي، وتتضمن نقل المرضى من وإلى مطار صنعاء الدولي وكذا تكاليف العلاج. خبر أسعد ملايين اليمنيين للتخفيف من معاناتهم التي تجاوزت حد الاحتمال ، ويرى الخبراء والمواطنون أن هذا القرار سيكون بمثابة خطوة ايجابية لفتح المجال امام مختلف الشركات للسفر عبر مطار صنعاد الدولي بشكل رسمي. وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن، الاثنين الماضي، اعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الانسانية إلى مصر والأردن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018) ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية".

Advertisements

وأعلن التحالف العربي نهاية نوفمبر الماضي عن مبادرة من طرف واحد لإطلاق أسرى حوثيين و"تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم".

وأغلق التحالف العربي الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء في نوفمبر 2016، باستثناء الرحلات التابعة للمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

