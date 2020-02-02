شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر كل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان جميع ابناء الوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأول موكب لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، أثناء زيارته إلى ولاية "صحار" شمالي البلاد. وأظهر الفيديو عدد من السيارات المصفحة التابعة لشرطة عمان السلطانية وأخرى تابعة للقوات المسلحة وهي ترافق سيارة السلطان هيثم بن طارق. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • من الحجاب إلى المايوه .. تحرر فتاة سعودية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد كيف كانت وكيف اصبحت .."صور" • ثورة طبية تعيد الأمل لملايين المصابين ..الكشف عن علاج جديد موجود في كل منزل ويقضي على مرض "السرطان" بشكل نهائي وسريع Advertisements • فتاة سعودية حسناء تقع في حب مغترب وسيم ..وتتنازل لأجله عن مهر مليون ريال ..شاهد من تكون وماهي جنسية المغترب سعيد الحظ • فتاة سعودية حسناء تظهر بملابس جريئة جدا .. وتقوم بعمل فاضح مع زوجها في معلم أثري .."شاهد فيديو وصور" ---------------------------------

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو ماذا فعل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وقهر كل حكام الخليج بهذه الطريقة التي هزت وجدان جميع ابناء الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.