 ثورة طبية تعيد الأمل لملايين المصابين ..الكشف عن علاج جديد موجود في كل منزل ويقضي على مرض "السرطان" بشكل نهائي وسريع

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - المعركة ضد مرض السرطان لا هوادة فيها. وفي بحثهم المحموم عن علاج لمرض العصر، يلجأ الباحثون إلى أساليب أكثر ابتكاراً. ويبدو أن واحدة منها قد ثبت أنها يمكنها خداع الخلايا السرطانية وإقناعها بالانتحار.

وقد كشف باحثون عن وجود مركب كيميائي طبيعي في الكركم، يمكنه المساهمة في علاج 8 أنواع من السرطان.

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ووفقا لما نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، قال الباحثون إن الكركم غني بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة ويلعب دورا هاما في وقف تطور الأورام.

وتوصل الباحثون لقدرة الكركم على وقف نمو ثمانية أنواع من السرطانات، هي سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام وسرطان البروستاتا.

ويقول باحثون من جامعة تمبل في فيلادلفيا، إن الكركم يمنع نقل المواد الغذائية إلى الأورام، كما يمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة.

وأوضح الباحثون أنه رغم الكشف الأخير، إلا أنه لم يتم اختباره في تجارب بشرية واسعة النطاق.

ويأمل الباحثون أن يسهم اكتشافهم في إجراء المزيد من الدراسات السريرية على تأثير “الكركمين” أمام السرطان.