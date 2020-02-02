شكرا لبحثكم عن خبر خبراء من الأمم المتحدة.. الحوثيون استحوذوا على سلاح جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر خبراء أمميون تقارير تثبت بأن مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن استحوذت على أسلحة جديدة خلال العام 2019 يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المصنعة في إيران.

وأضاف الخبراء بأن التقرير الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي هو ثمرة تحقيق استمرّ سنة أجراه خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015.

وقد نقلت "سكاي نيوز عربية" بأن من المفترض أن يتم نشر التقرير قريبا ومما جاء فيه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتّى الآن، بات (الحوثيّون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات بلا طيّار من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرّية".

وبحسب المحقّقين، فقد ظهر اتّجاهان على مدار العام الماضي قد يُشكّلان انتهاكًا للحظر. ويتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، والتي يتمّ تسليمها إلى الحوثيّين عبر مجموعة وسطاء.

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أمّا الاتّجاه الثاني فيتمثّل في استمرار تسليم الحوثيّين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبّابات ومنظومات من صواريخ كروز أكثر تطوراً.

وأشار الخبراء إلى أنّ "بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنيّة مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران"، في حين لم يستطيعوا إثبات أنّ الحكومة الإيرانية هي التي سلّمت هذه الأسلحة إلى الحوثيّين. ولطالما نفت إيران تسليح المتمرّدين في اليمن.

وكانت تقارير أفادت أن خبراء ايرانيين لقوا حتفهم الاسبوع الماضي بعد فشل إطلاق صاروخ بالستي من منطقة قريبة للعاصمة صنعاء.