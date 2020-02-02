اخبار الخليج / اخبار اليمن

فريق المشاؤون اليمنيون يتعرض للاعتقال من قبل مليشيا الحوثي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر فريق المشاؤون اليمنيون يتعرض للاعتقال من قبل مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إذا أردت أن تلتقط صورة لباب اليمن أو سور صنعاء القديمة أو السائلة أو شلال بني مطر فإنك حتما ستجد نفسك في قبضة المشرف الحوثي.

للمرة الثانية يتعرض الشاعر والكاتب الساخر (عبد الكريم الرازحي) ومجموعة من زملائه فريق "المشاؤون وتسلق الجبال" للاعتقال من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في مفرق الحيمة غرب العاصمة صنعاء.

الرازحي كتب على صفحته يوم أمس شكر وعرفان للأصدقاء الذين تابعوا قضيتهم ومنهم عبد الباري طاهر وعبد العزيز البغدادي وحسن الدولة وجمال عامر وعلي حسن الحريبي.
مشيرا إلى أن الجميع تابع الأمر أولا بأول وتم إجراء الاتصالات بالجهات ذات الاختصاص وبذل الجهود بعد تم اتهامهم القيام بتصوير النقاط العسكرية لصالح العدوان.

Advertisements

حدث ذلك قبل أن يتم إطلاق سراحهم وعددهم 9 من أعضاء الفريق من قبل مدير مباحث مديرية متنة "بني مطر" محمد صالح سُنبل الذي تبين له بأن التهمة التي بموجبها تم القبض عليهم تهمة باطلة.

وعلق الناشطون بقولهم. هل يغفل الحوثي أن الأقمار الصناعية ترصد كل شيء على الأرض حين يخاف من تصوير كاميرا لمنطقة أثرية أو حيوية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق المشاؤون اليمنيون يتعرض للاعتقال من قبل مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا