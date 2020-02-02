شكرا لبحثكم عن خبر يمنيون في سجون مطارات العواصم بسسب تهريب شجرة القات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت سفارة الجمهورية اليمنية في إثيوبيا اليمنيين المسافرين من أديس أبابا إلى دول أخرى عدم حملهم لمادة القات أثناء المغادرة.
وجاء في الخطاب الموجه منها بأنه لوحظ تعرض الكثير من الذين يغادرون إثيوبيا تعرضهم للإيداع في للسجن والمحاكمة نظرا لحملهم مادة القات وقت المغادرة.
وأضاف الخطاب التحذيري للمسافرين بعدم إخراج أي كمية من القات سواء كان "أخضرً أو يابس" عبر المنافذ الدولية وضرورة الالتزام بالقانون الإثيوبي.
الجدير بالذكر أن عشرات الحالات يتم إيقافها إما أثناء المغادرة ويتم محاكمتها أو أثناء وصولها مطارات أخرى.
ويعتبر مطار القاهرة الدولي هو الأكثر في كشفت مثل هذه الحالات والملابسات سواء كانت قادمة من اليمن أو من العاصمة الأثيوبية.
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