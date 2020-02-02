شكرا لبحثكم عن خبر معهد أمريكي: تصعيد الحوثيين الأخير وراءه ثلاثة أهداف خطيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف تقرير لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي، إن تصعيد مليشيات الحوثي الانقلابية، الأخير في عدد من الجبهات، يقف خلفه ثلاثة أهداف خطيرة.

وقال المعهد في تقرير له، ترجم الى العربية، أن التصعيد يقف خلف ثلاثة أهداف أولاً:" حماية الأراضي التي اكتسبوها، والقضاء على أي تهديدات عسكرية حالية ومستقبلية، أما الثاني فهو زيادة التهديدات ضد الحكومة الشرعية وداعميها في السعودية والإمارات لتعزيز نفوذ الجماعة في محادثات السلام المستقبلية، فيما الثالث وهو الأكثر أهمية بالنسبة للحوثيين يتمثل بالسيطرة على باب المندب لما له من فائدة مباشرة لإيران.

وانتقد التقرير، موقف المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إزاء تصعيد الحوثيين الخطير، معتبراً أن تجاهل المجتمع الدولي للعمليات العسكرية التي يشنها الحوثيون والتقليل من هجماتهم خلق لديهم انطباع أن -أي المجتمع الدولي- منحهم ضوء أخضر.