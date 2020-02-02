شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء: تحرير تعز بالكامل من أولويات الحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الجمعة، أن رفع الحصار عن مدينة تعز واستكمال تحرير المناطق التي لازالت تحت سيطرة المليشيا الانقلابية تبقى الهدف الأول في برنامج الحكومة.

وثمن رئيس الوزراء التضحيات الجسيمة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، مؤكدا دعم واسناد الحكومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بمحافظ تعز نبيل شمسان للاطلاع على مجمل الأوضاع في المحافظة واحتياجاتها الملحة، ومستوى جاهزية الجيش الوطني وسير العمليات الميدانية والعسكرية، بالتوازي مع الجهود القائمة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة في محافظة تعز.

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وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة.. منوها بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في ملف الخدمات الأساسية، وتطبيع الأوضاع في مختلف الجوانب.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، قيادة السلطة المحلية بمضاعفة جهود تفعيل وتنظيم أجهزة الدولة وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالجرحى ورعاية اسر الشهداء.

بدوره، اطلع محافظ تعز رئيس الوزراء، على مجمل الأوضاع الجارية بالمحافظة في مختلف الجوانب، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات القائمة بما يخدم مصلحة المواطنين.. معربا عن تقديره لما يوليه دولة رئيس الوزراء من اهتمام ومتابعة لعمل قيادة السلطة المحلية، ودعم جهودها للاضطلاع بواجبها تجاه المواطنين.