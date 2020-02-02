شكرا لبحثكم عن خبر قال انها تستنزف اليمن .. كاتب سعودي يدعوا التحالف للبحث عن بديل للحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت صحيفة سعودية، الجمعة، الى البحث عن بديل للحكومة الشرعية قائلا انها تستنزف اليمن، وتتواطأ مع أعدائه وأعداء التحالف , على حد قوله .

وقال الكاتب السعودي حمود طالب، في مقال بعنوان " هل يمكن إنقاذ اليمن بهكذا حكومة ؟!"، نشرته صحيفة " عكاظ " في عددها يوم امس الجمعة ، "الآن، وبعد أن أثبت بعض أعضاء هذه الحكومة أنهم عبء على قضية اليمن العادلة وداعميها، خصوصاً المتواطئين مع المحور القطري - التركي، وآخرين للمحور الحوثي الإيراني. هنا يصبح عبثاً التعويل على مثل هؤلاء الذين يتوزعون بين العواصم، ويتآمرون على اليمن والتحالف من فنادقهم الفاخرة، يقبضون مرتبات تدفع لهم، بينما المواطن اليمني يعاني صنوف التهديد.

وتابع: كثيرة هي الأحداث والمواقف التي أكدت ما سبق ذكره، لكن ما حدث مؤخراً لا ينبئ بأن بعض أعضاء هذه الحكومة جديرة بالدعم الكبير الذي تتلقاه، مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً من التحالف العربي، والمملكة على وجه الخصوص.

ولفت طالب الى أن الحكومة الشرعية اليمنية المقيمة بالخارج تواجه يوماً بعد آخر المزيد من الاستياء بسبب أحوالها وممارساتها بعض الأخطاء، إلى جانب اختلاف الرؤى والتوجهات والولاءات لأعضائها المنقسمين إلى تكتلات مختلفة الأهداف.