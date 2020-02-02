شكرا لبحثكم عن خبر تطورات في صنعاء.. الموظفين يخرجون عن صمتهم وشرارة الاحتجاجات تظهر "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدء موظفي الصحة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم السبت، تعليق الشارات الحمراء، احتجاجا على إيقاف صرف مرتباتهم من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها، بعد أن كانت انتظمت في صرفها منذ مارس الماضي.

وهدد الموظفين في بيان تلقاه " المشهد اليمني " بتصعيد الاحتجاجات وايقاف العمل بكافة المرافق الصحية حتى الاستجابة وصرف مرتباتهم، كون ذلك سيؤدي إلى مزيدا من الانهيار في القطاع الصحي.

داعين كافة الموظفين الى الوقوف ضد الاجراءات التعسفية واللامسؤولة، والتي جاءت كرد فعل على قرار مليشيا الحوثي، بمنع وتجريم تداول الطبعة النقدية الجديدة خلال ديسمبر الماضي.

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وفي سياق متصل، واصل موظفو الهيئات والمؤسسات المقطوعة رواتبهم في محافظة تعز وفي مقدمتهم موظفو الكهرباء ومصنع اسمنت البرح، اليوم السبت احتجاجاتهم المطالبة بصرف مرتباتهم.

ورفع المحتجون شعارات منددة بعدم تنفيذ الأوامر والوعود التي صدرت من قبل الحكومة بصرف مرتباتهم في بداية العام 2020.

ويعيش حوالي نصف مليون من موظفي الدولة اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر 2016 دون رواتب؛ ما خلف أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ.