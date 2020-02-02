شكرا لقرائتكم خبر عن شيطان العرب "بن زايد " يفاجئ الجميع ويسخر من الشعب الفلسطيني "في كل مرة يقول الفلسطينيون لا، يخسرون" وجاءه الرد المزلزل !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 02:12 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

انتقد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الفلسطينيين لرفضهم الخنوع وقبول صفقة القرن الأمريكية.

انتقاد بن زايد جاء بنشره مقالة من صحيفة نيويورك تايمز عبر حسابه على تويتر عنوانها “في كل مرة يقول الفلسطينيون لا، يخسرون”.

وانهالت الردود والتعليقات على تغريدة بن زايد، إذ رأى قسم كبير من النشطاء أن رفض الفلسطينيين للصفقة المزعومة إنما يدل على شجاعتهم في ظل التخاذل العربي والتسابق للتطبيع مع إسرائيل.

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وتتضمن خطة ترامب التي أعلن عنها، الثلاثاء الماضي، ورفضها الفلسطينيون، إقامة دولة على شكل أرخبيل تربطه جسور وأنفاق. وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك الاعتراف بمستوطناتها غير الشرعية المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

يذكر أن النشطاء عبر مواقع التواصل كانوا قد تداولوا صورة جمعت سفراء الإمارات والبحرين وعُمان الذين حضروا مراسم إعلان صفقة القرن بالبيت الأبيض، ووصفوها بـ”صورة العار”.

وأشاد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدول الخليجية الثلاث على الجهود التي تبذلها، ووجها الشكر لسفرائها على المشاركة في مراسم الإعلان عن الصفقة. وكانت فلسطين دعت، قبيل الإعلان الأمريكي، سفراء الدول العربية والمسلمة إلى مقاطعة الحدث.

فيما يلي مجموعة من الردود على تغريدة بن زايد استعرضتها “القدس العربي”.

"نعم في نظرك يخسرون ولكن هناك شرفاء ومقاومين وسيثبت حتى لو طال الزمن إنه الإحتلال زائل لاماحلة هناك شعب أسمه فلسطينين رغم المكائد وتصفية من قبل حكام العرب ولكن الإنتصار قادم رغم الحصار من قبل الدول العربية والعال

