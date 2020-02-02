شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تصيب شوارع صنعاء الرئيسية بالشلل والتوقف التام والسبب ..مفاجأة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 02:36 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية، اليوم السبت، أن السيارات التي خرجت لتشييع قتلى مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، أوقفت حركة السير في شارعين رئيسيين.

وأوضحت المصادر لـ " المشهد اليمني " أن جثث قتلى مليشيا الحوثي أوقفت حركة السير في شارعي العدل بالقرب من مستشفى الكويت، وباب اليمن، أثناء عملية تشييعهم ودفنهم.

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ولفتت المصادر الى أن القيادات الحوثية تعيش في حالة غير عادية من الإحباط والانهزامية من نتائج المغامرة التي زجت باتباعها في المعارك الاخيرة بنهم والجوف ومأرب.

ونوهت المصادر بأن القيادات الحوثية يتبادلون الاتهامات فيما بينهم بالاندفاع والتهور، واللوم لبعضهم و الاتكال على قيادات مستجدة في إدارة المعركة التي استنزفتهم؛ بعد هلاك الآلاف من أتباعها من الصف الأول والثاني.

وحصدت معارك نهم والجوف ومأرب والبيضاء والضالع والحديدة وصعدة وحجة ولاتزال أرواح آلاف المتحوثين من أبناء القبائل المغرر بهم من قبل قيادات المليشيا، فيما أبناؤهم يدرسون في أرقى الجامعات داخل وخارج اليمن.

