شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : انفجار يهز مدينة رداع , عقبة حريق هائل , وسقوط عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة , والسكان يقتلهم الفزع والخوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 02:52 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر محلية ان حريق هائل اندلع فجر اليوم السبت في جمارك عفار التابع لمليشيا الحوثي بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء اسفر عن اصابات بشرية بليغة وخسائر مادية كبيرة . Advertisements وأضافت المصادر ان الحريق اندلع فجر اليوم بسبب انفجار قاطرة غاز بعد تعرضها لحادث انقلاب في البيضاء الملاجم بالقرب من جمارك عفار الخاضع لسيطرة الحوثيين. وقالت المصادر ان الحريق تسبب في اصابة سبعه أشخاص منهم ثلاثة في حاله حرجة , بالاضافة الى احتراق منزلين و 6 سيارات , وتضرر المنازل المجاورة . وطالب سكان محليون من السلطة المحلية وكافة ابناء المديرية ان يشكلوا لجنة لتعويض الممتلكات وخسائر الجرحى في المستشفيات لكي تتخاطب مع الحوثيين كسلطة امر واقع وان يكون هناك حد لمثل تلك الوقائع



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كانت هذه تفاصيل خبر عااااجل : انفجار يهز مدينة رداع , عقبة حريق هائل , وسقوط عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة , والسكان يقتلهم الفزع والخوف !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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