شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني , يفاجئ الجميع ..ويرسم خارطة الانتصارات , ويسكت يحيى سريع وانتصاراته الوهمية !!"صورة وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 02:25 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مدير عام مكتب وزارة الإعلام بمحافظة الجوف، يحيى قمع، زيف المؤتمر الصحافي لناطق قوات الحوثي يحيى سريع والمعلومات المضللة التي تضمنها.

ونشر قمع، بحسب متابعة (أحداث نت) في حسابه على تويتر، خريطة توضح تضليل ناطق الحوثي وعلق عليها بالقول: "‏مابين الأمس واليوم، يحيى سريع لهف مديريات بالكامل لاوجود له فيها مثل الغيل والخلق كذلك المصلوب ومدغل ومجزر"

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وأضاف: "‏اكتفى الناطق السريع ب 20 ثانية عن محافظة الجوف فقط في فيلم هوليوود الذي عرضه هذه الليلة واقتصر على المبنى المهجور في المتون