شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الجيش الوطني ..ينتصر في نهم , ويستعيد هذا الشيء الذي اصاب المليشيات بالاحباط والرعب "احصائية اولية بالقتلى والغنائم والمواقع " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/02 الساعة 01:46 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قُتل نحو 35 حوثياً وأصيب آخرون خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام بمديرية نهم في شرق صنعاء.

أقرأ أيضا :

ببساطة .. قولوا وداعا ..لــ قرحة المعدة ,,بوصفات بسيطة وغير مكلفة تخلص من آلام المعدة ومشاكل الحموضة وسوء الهضم !!

Advertisements

عااااجل : مليشيا الحوثي , تفاجئ الجميع , وتستخدم تقنية حديثة , للرصد والمتابعة والاستهداف ,ولأول مرة تستخدم في الحروب !!

وقال القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي محسن الهدي في تصريح لموقع الجيش "سبتمبر نت" اليوم السبت إن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تقدم للحوثيين بالمدرعات وتم التصدي لها بعد مقتل 35 من عناصرها وأسر آخرين.

وأضاف العميد الهدي أن جماعة الحوثي تلقت ضربة موجعة في جبال الساقية، وأن الجيش تمكن من استعادة أسلحة بينها مدرعات خلال المعارك.

وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

