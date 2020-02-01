ما حقيقة وصول حالات مُصابة بفيرورس كورونا الى مطار عدن؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر محلية وطبية بالعاصمة عدن، اليوم السبت، إن هناك حالات مشتبهة بفيروس كورانا.



ونقلت وكالة "ديبريفر" الدولية عن تلك المصادر قولها، إن 95 شخصاً وصلوا إلى مطار عدن قادمين من الصين مؤخراً.

في حين نفى مدير عام مطار عدن الدولي عبدالرقيب العمري، الأخبار المتداولة حول وصول 95 مسافراً من الصين إلى مطار عدن، والتي نشرت في بعض المواقع المحلية.

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وبين العمري بأنه لا توجد أي رحلات مباشرة من عدن إلى الصين، وأن المسافرين يمرون عبر عدة دول ويخضعون لعدة فحوصات قبل وصولهم إلى عدن.

ويملك فيروس كورونا الجديد، القدرة على الانتشار خلال فترة الحضانة التي قد تمتد من يوم إلى 14 يوماً.

وعبرت السلالة الجديدة من "فيروس كورونا" الحدود إلى بلدان أخرى بعد أن قضت على 213 شخصاً في الصين، فيما يطل الخطر برأسه، ويثير انزعاج خبراء الصحة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أبلغت عن بضع حالات من الالتهاب الرئوي في ووهان في نهاية ديسمبر.

وأكدت السلطات الصينية بعد ذلك بأسبوع أنها تعرفت إلى فيروس كورونا.