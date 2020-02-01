شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 اليمن ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق الأول من فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

اليزيدي يستعرض مع مسؤول جزائري تطورات الأوضاع في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/455898/ تقرير أممي يكشف عن حصول ميليشيا الحوثي على أسلحة جديدة من ضمنها صواريخ كروز برية https://www.elyamnelaraby.com/455900/ تعرف على عدد الحالات المستفيدة من الخدمات الطبية بمستشفى سيئون https://www.elyamnelaraby.com/455901/ Advertisements التوقيع على اتفاقية ترميم خمسة اقسام بمستشفى عتق https://www.elyamnelaraby.com/455902/ هيئة خيرية استرالية تدشن مشروع حملة الشتاء لمساعدة النازحين بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/455903/ اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع قائد محور تعز آلية محاسبة منتهكي حقوق الإنسان https://www.elyamnelaraby.com/455905/ اختتام دورة حول اساسيات الحماية لموظفي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين https://www.elyamnelaraby.com/455906/ تحرير تباب المقرمي والجعشاء شرقي تعز ومصرع العشرات من مليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/455907/ "او ام في" النمساوية تخطط لمد أنبوب لنقل النفط بطول 45 كلم https://www.elyamnelaraby.com/455908/ القوات الشرعية تشن هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية شرق تعز https://www.elyamnelaraby.com/455910/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.