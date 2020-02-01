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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظر مؤسف.. عاصمة الجنوب تغرق في مياه المجاري والسلطات تتقاعس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365 - أبوبكر محسن
التقطت عدسة "الخليج 365" صورا مؤسفة للحال الذي آلت إليه الأمور في محافظة عدن، عاصمة دولة الجنوب، العاصمة المؤقتة للبلاد.
وتظهر الصور غرق مدينة البساتين في مياه الجاري، حتى اصبح التنقل بين المنازل أمرا يتوجب الحذر منه لا سيما في المساء، خوفا من الغرق.
الجدير ذكره أن طفلا لم يتجاوز العقد الثاني من عمره، لقي مصرعه العام الماضي غرقا في مياه المجاري.
ويستجدي الأهالي السلطات المحلية بالتدخل في استئصال هذه المشكلة - في المنطقة وعموم البلاد - التي من شأنها أن تسبب مضاعفات خطيرة في وتساعد في تفشي المرض والوباء.
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