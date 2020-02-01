القوات الشرعية تشن هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية شرق تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شنت قوات الجيش الوطني، السبت، هجوماً واسعاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مدينة تعز.



وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، المطلة على منطقة "الحوبان"، شرقي المدينة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

Advertisements

وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

في السياق أكد نائب ركن التوجيه بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن المعركة مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت خلال اليومين الماضيين، من تحرير عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية غربي المدينة، وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.