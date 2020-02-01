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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تشن هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية شرق تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
شنت قوات الجيش الوطني، السبت، هجوماً واسعاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرقي مدينة تعز.
وتمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، المطلة على منطقة "الحوبان"، شرقي المدينة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".
وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.
في السياق أكد نائب ركن التوجيه بمحور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن المعركة مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.
وكانت قوات الجيش قد تمكنت خلال اليومين الماضيين، من تحرير عدد من المواقع والتباب الاستراتيجية غربي المدينة، وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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