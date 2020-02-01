"او ام في" النمساوية تخطط لمد أنبوب لنقل النفط بطول 45 كلم 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 تخطط شركة (او ام في) النمساوية صاحبة الامتياز في قطاع العقلة بمديرية عرماء، مد خط انبوب لنقل النفط الى قطاع اربعة بطول 45 كيلو متر ضمن برامج التحديث والتأهيل لمكونات القاعدة الانتاجية في القطاع.

Advertisements جاء ذلك خلال استعراض إدارة الشركة لخططها للعام الجاري مع محافظ شبوة محمد بن عديو. ونوه المحافظ بالبرامج الاستثمارية للشركة لهذا العام .. مؤكدا على دورها في رفع وزيادة انتاج القطاع من النفط.. مشيدا بالتزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في برامج التنمية المحلية للمناطق التي تعمل في نطاقها الجغرافي.

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