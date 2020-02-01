شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحرير تباب المقرمي والجعشاء شرقي تعز ومصرع العشرات من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية وأصيب أخرين اليوم في مواجهات عنيفة سيطر على إثرها الجيش الوطني على تباب المقرمي والجعشاء في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.



وأكد الناطق العسكري لمحور تعز عبد الباسط البحر ان أبطال الجيش الوطني هاجموا مواقع المليشيا في الجبهة الشرقية وتمكنوا من تدمير دبابات وعربات عسكرية ومدافع واختراق التحصينات الدفاعية والسيطرة على تبة المقرمي الاستراتيجية التي تطل على تبة الجعشاء ومواقع السلال ووادي صالة كما تطل على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالحوبان وان المعركة لازالت مستمرة بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والخفيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرير تباب المقرمي والجعشاء شرقي تعز ومصرع العشرات من مليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.