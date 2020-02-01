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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة حول اساسيات الحماية لموظفي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
اختتمت اليوم بالعاصمة عدن دورة تدريبية حول أساسيات الحماية لموظفي الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين من محافظات عدن ولحج وتعز وحضرموت بدعم من منظمة انترسوس، استمرت يومين.
وفي اختتام الدورة أوضح رئيس الوحدة التنفيذية نجيب السعدي، أن استراتيجية الوحدة لعام 2020م هي بناء قدرات موظفي الوحدة في كل المحافظات للتمكن من أداء مهامهم بفاعلية واحتراف.
ودعا السعدي، الموظفيين لعكس المهارات التي تلقوها بالدورة في تحقيق مبادئ الحماية على الواقع والميدان.
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