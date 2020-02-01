اللجنة الوطنية للتحقيق تناقش مع قائد محور تعز آلية محاسبة منتهكي حقوق الإنسان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

Advertisements الخليج 365 - تعز

التقى فريق من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم مع قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل.



واستمع الفريق لايضاحات حول عدد من الوقائع التي تحقق بها اللجنة والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة الأخيرة في مدينة تعز ومنسوبة إلى بعض الأفراد المنتمين لألوية عسكرية تابعة للجيش الوطني وفي مقدمتها القتل خارج نطاق القانون والسطو على بعض الممتلكات الخاصة والاعتداء على مستشفى الثورة والوقوف على ماهية إجراءات المحاسبة الداخلية التي قامت بها قيادة المحور لضمان محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات ومنع تكرارها بما يساعد في حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والاستقرار.

وخلال الزيارة جرى معاينة المباني الجاهزة أمنيا وبنيويا لتسليمها لمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بناء على مطالبة اللجنة الوطنية لتقديم الحماية القانونية والاجتماعية لبعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من النساء والأطفال.