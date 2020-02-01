شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة خيرية استرالية تدشن مشروع حملة الشتاء لمساعدة النازحين بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - مأرب دشنت هيئة الاعمال الخيرية الاسترالية اليوم في محافظة مأرب بالتنسيق مع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة مشروع حملة الشتاء لمساعدة الاسر النازحة والايتام.

وخلال التدشين أوضح مسئول المنظمات بمكتب العمل ربيع جماله وممثل هيئة الاعمال الخيرية الاسترالية عبدالعزيز حسان ان المشروع يتضمن توزيع 300 سلة غذائية و كسوة شتاء لعدد 1200 مستفيد الى جانب توزيع 400 بطانية. واشارا الى ان هذا المشروع يعتبر تدشينا للعديد من البرامج الإنسانية التي ستقدمها الهيئة الاسترالية خلال العام الجاري 2020م.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة خيرية استرالية تدشن مشروع حملة الشتاء لمساعدة النازحين بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.