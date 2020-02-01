شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على اتفاقية ترميم خمسة اقسام بمستشفى عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 - شبوة جرى اليوم التوقيع بمحافظة شبوة على مشروع ترميم واعادة تأهيل خمسة من الاقسام الداخلية بمستشفى عتق العام بتكلفة 27 مليون ريال.

Advertisements وتقضي الاتفاقية بترميم اقسام الرقود للاطفال والباطنية والجراحة للرجال و النساء خلال فترة 75 يوما. كما وافقت السلطة المحلية على تمويل مبنى الملحق الجديد للمستشفى والذي يضم قسم الطوارئ الخارجية والرقود الخاص ومخزن ارضي للمستشفى. وحث محافظ شبوة محمد بن عديو على استكمال الدراسة الهندسية الخاصة بالمبنى خلال فترة لاتتجاوز اسبوع. ووجه بالشروع في اعادة تأهيل قسم الطوارئ الحالية بالمستشفى وتخصيصه للاجهزة التشخيصية وبالذات الاشعة المقطعية التي يتوقع وصولها قريبا للمستشفى.

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