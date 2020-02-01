تعرف على عدد الحالات المستفيدة من الخدمات الطبية بمستشفى سيئون 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 - سيئون بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بهيئة مستشفى سيئون خلال العام المنصرم ٢٩٤ ألف حالة.

Advertisements وقال رئيس الهيئة الدكتور انيس عيديد ان الهيئة نفذت خلال نفس العام ستة مخيمات طبية قدمت خلالها خدمات علاجية لمرضى الجهاز الهضمي والعيون والمياه البيضاء والثلاسيميا وامراض الدم الوراثية والمسالك البولية والجراحة والتدريب والعيون. واوضح الدكتور عيديد ان قسم الشؤون الاكاديمية والتدريب بالهيئة بالتعاون مع منظمات محلية و دولية ومانحة، نفذ ١٥ برنامجا، توزع بين التدريب والمحاضرات واحياء الايام العالمية لعدد من التخصصات الطبية بهدف مواكبة التدخلات الحديثة في التخصص واستفاد منها قرابة ٣٩٥ من كوادر و موظفي الهيئة .

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