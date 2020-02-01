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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليزيدي يستعرض مع مسؤول جزائري تطورات الأوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
استعرض سفير بلادنا لدى الجزائر علي اليزيدي، اليوم، مع مدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أحمد مرحوم، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها بلادنا جراء انقلاب ميليشيا الحوثي.
وتطرق السفير اليزيدي، إلى تنصل الميليشيات الحوثية من الاتفاقيات الموقعة عليها، وعدم تنفيذها للاتفاقيات التي تمت في كافة المراحل والحوار، واستمرار الميليشيا في جرائمها باختطاف وإخفاء المواطنين وحصارها المدن، ومواصلة جرائهما وآخرها الجريمة النكراء التي ارتكبتها بقصف أحد المساجد في مأرب، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة 150 آخرين عسكريين ومدنيين.
وأكد السفير اليزيدي، أهمية تعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات والقطاعات بين البلدين الشقيقين ..معرباً عن تطلعه للتعاون في إصدار التأشيرات للطلاب المبتعثين إلى الجزائر.
من جانبه جدد المسؤول الجزائر، التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشرعية اليمنية وحرصها على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
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