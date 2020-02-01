الكمال تشيد بالمرأة اليمنية في اليوم العربي للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، بدور المرأة اليمنية في مواجهة التحديات والصمود في وجه الواقع المرير الناتج عن جحيم الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي بحق الوطن والشعب.



وهنأت الوزيرة - عضو المجلس الأعلى للمرأة العربية الدكتورة الكمال في تصريح صحفي بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يصادف الأول من فبراير من كل عام، المرأة اليمنية والعربية بهذه المناسبة .. متمنية لهن المزيد من النجاحات بكافة المجالات.

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وقالت: إن الظروف التي تعيشها المرأة اليمنية بحاجة إلى مزيد من الدعم لتنفيذ البرامج والمشاريع الغذائية والتعليمية والصحية والنفسية والحماية، داعية المانحين والمنظمات الدولية الخاصة بالمرأة إلى تكثيف الجهود وتقديم المزيد من الدعم والاهتمام بالمرأة اليمنية.

وأضافت: أن المرأة اليمنية تعرضت لكافة الانتهاكات الجسيمة من قِبل مليشيات الحوثي، فتعرضت للقتل والإصابة والخطف والسجن، كما حُرمت من كافة الخدمات في المحافظات غير المحررة، مهيبة بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والخاصة بالمرأة بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات وتجريمها والضغط بكل السُبل والوسائل لإيقافها.

وأكدت أن الحكومة اليمنية تولي المرأة اهتماما خاصا، وأقرت الاستراتيجية الوطنية للمرأة والتي من خلالها تولي الاهتمام بالمرأة في كافة المجالات وتسعى بالشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية لتنفيذها .. مشيدة بكافة جهود المنظمات الدولية والمحلية في تنفيذ البرامج والمشاريع الخاصة بالمرأة.