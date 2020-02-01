شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. عدسة "الخليج 365" تلتقط باقة صور دافئة لغروب شمس المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقطت عدسة "الخليج 365" مجموعة صور من غروب شمس اليوم بالمكلا.



وتتمتع مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، بسواحل تمتد على مرمى البصر، اضافة الى انها تحتوي على أصناف عدة من الأسماك.

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