مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي في جبال الساقية شمالي مديرية نهم 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم واصيب اخرين خلال معارك عنيفة مع الجيش الوطني وقصف لمقاتلات التحالف في جبال الساقية المحاذية لجبال يام شمالي مديرية نهم.

Advertisements وقال قايد عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن علي الهدي ان مليشيات الحوثي تلقت ضربة موجعة من قوات الجيش باسناد من مقاتلات التحالف التي شنت عدة غارات استهدفت تجمعات المليشيات. واضاف " شنت المليشيا هجوم وحاولت التقدم بالمدرعات وتصدت لها قوات الجيش الوطني وتكبدت الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد". وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للاسبوع الثاني على التوالي تلقت فيها المليشيات خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

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