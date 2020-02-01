بعد عملية البنيان المرصوص.. السعودية ترسل تعزيزات ضخمة الى مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



كشفت مصادر إعلامية موالية لتحالف العدوان السعودي، عن وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى محافظة مأرب شمالي اليمن .

وقالت المصادر إن تعزيزات عسكرية تضم “طائرات أباتشي” و”صواريخ باتريوت” وصلت إلى معسكر التدوين ، المقر الرئيسي لقوات تحالف العدوان في مأرب اليوم السبت.

ويأتي وصول القوة العسكرية إلى محافظة مأرب بعد الهزيمة الساحقة التي منيت بها قوات التحالف ومرتزقتها في محافظات صنعاء والجوف ومأرب خلال عملية البنيان المرصوص .

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، استعرض امس الجمعة، مشاهد مرعبة لدول العدوان والخونة المرتزقة نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال عملية البنيان المرصوص بمنطقة نهم ومحافظتي مأرب والجوف.

وعرض العميد سريع مشاهد تظهر جانباً من استعدادات وحدات من قوات الجيش لصد التصعيد العدواني بنهم وتنفيذ هجوم عكسي على إثره وكذا مشاهد اقتحامات والتحام مباشر بقوات العدو إلى جانب عمليات لفرار المرتزقة وخسائر العدو والأسرى والمصابين ومشاهد من الخسائر منها مدرعات وآليات وكميات مختلفة من الأسلحة.

وأظهرت المشاهد عشرات المدرعات والآليات المدمرة وكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة من بينها مدفع جهنم التي خلفها مرتزقة العدوان بعد فرارهم جراء الضربات القاسمة للجيش واللجان الشعبية.

كما أظهرت المشاهد قيادة المنطقة العسكرية السابعة بجبهة نهم بعد السيطرة عليها من قبل ابطال الجيش واللجان الشعبية، بالإضافة إلى المئات من الأسرى والقتلى والجرحى.

وتوقف العميد سريع عند مشاهد لأبرز المناطق والمواقع المحررة .. موضحا أن بقية المشاهد سيتم توزيعها للقنوات الوطنية لعرضها خلال الأيام المقبلة.

وقال ” كل ما تحقق من نصر خلال عملية البنيان المرصوص كان بفضل الله وتأييده ونصره ورعايته للأبطال “.. مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية حققت من خلال عملية البنيان المرصوص إنجازاً استراتيجياً مهماً يُضاف إلى تاريخ العسكرية اليمنية الحافل بالبطولات والتضحيات دفاعاً عن الوطن والشعب.

وأضاف” العملية لم تُكشف كافة تفاصيلها لا سيما ما يتعلق بالتكتيكات العسكرية وسيأتي الوقت المناسب لكشفها “.. مشيرا إلى أن معنويات المرابطين وإيمانهم بنصر الله وتأييده وثقتهم بعدالة قضيتهم كان أحد أبرز أسباب النصر الاستراتيجي.

وأشاد متحدث القوات المسلحة بما سطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملحمة بطولية وثقتها كاميرات الإعلام الحربي.. وتابع “القوات المسلحة تجدد تثمينها الكامل للدور المشرف لقبائل مأرب والجوف وصنعاء وتشد على أيدي كافة الشرفاء من أبناء بلدنا للمشاركة الفعلية في معركة التحرر والاستقلال”.