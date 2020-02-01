شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : آخر ..مستجدات معركة نهم ,والجوف , الجيش الوطني يقلب سير المعركة لصالحة , ويسحق الحوثي وجثث القتلى متناثرة في الشعاب والوديان والجبال !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/01 الساعة 10:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

لم تكن الايام الماضية لقوات الجيش سوى كبوة ، فقد تغيرت مجريات الحرب في جبهات شرق صنعاء لصالح قوات الجيش التي استطاعت اعادة ترتيب صفوفها، وتشتد المعارك في جبال وسهول محافظة الجوف بين القوات المسلحة والمليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، هذه المواجهات والتي تعتبر الأشد منذ أعوام، حيث حشدت المليشيا قوة كبيرة بغية تحقيق نصر وهمي يرفع معنويات مقاتليها، لكن أبطال القوات المسلحة في المنطقة العسكرية السادسة تصدوا لهجماتها ووقفوا امامها بكل ثبات وحزم.

المعارك الأخيرة تكبدت فيها المليشيا خسائر كبيرة، ولقي قيادات وعناصر مصرعهم بنيران الجيش، وجرح وفر عدد آخر.

ورغم خسائر المليشيا الحوثية الكبيرة في العدة والعتاد، لم تحقق أي تقدم على الأرض، بل ظلت تحصي أعداد جثث قتلاها المتناثرة في الوديان وجبال الجوف.

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وتعتقد المليشيا الحوثية المتمردة أن الجوف ستكون سهلة المنال، لكنها تفاجأت باستعداد قتالي كبير لأبطال القوات المسلحة على الرغم من فارق التسليح.

جبهة متماسكة

وقال محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي قائد المحور: إن جبهات المحافظة متماسكة.. مضيفا: إن أبطال القوات المسلحة ثابتون في مواقعهم بإسناد من قبائل المحافظة التي توافدت إلى الجبهات للدفاع عن محافظتهم ومكتسباتها وما توصلت إليه من تنمية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وحيا اللواء العكيمي أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا لمحاولات تقدم المليشيا باتجاه مركز المحافظة وبعض المديريات.

