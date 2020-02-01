شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بلاغ للسلطات الأمنية للقبض على جناة تسببوا بحادث سير مروع في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفي مواطنان في العاصمة صنعاء، إثر تعرضهم لعملية دهس مروعة، تسببت بها سيارة كانت تقود بسرعات جنونية في، في أحد شوارع العاصمة صنعاء يوم أمس الخميس

وأقدم مجموعة من النساء بصحبة شاب والذي يعتقد أنه مالك السيارة والذين كانو يقودون السياره بصوره متهوره وجنونيه بمحاوله تغير ملامح الجريمه الشنعاء من خلال فرار مجموعة منهم وترك فتاتين في مكان الحادث و كانوا يستقلون سيارة صالون ذهبية اللون وتحمل لوحة برقم (62620) يملكها شخص يدعى "جميل الصايدي" على دهس رجلين على الرصيف الخاص بالمشاة، في شارع متفرع من الستين امام شركة راحة و بعد دهس الشخصين اصتدمو بعده عربات كانت متوفقة في الرصيف المكتظ بالمارة وسط العاصمة صنعاء

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وتسبب الحادث في وفاة المواطن "صادق السروري" شقيق الكابتن انور السروري لاعب المنتخب الوطني اليمني وشخص آخر بجواره، بعد خروج السيارة عن خط السير وصعودها لرصيف المشاة،و مثل هذا التهور والاستهثار بأرواح الناس الابرياء ومحاولة طمس وتغير معالم الجريمة الذي تستدعي قيام الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وطالب أهالي الضحايا، الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها في ملاحقة الجناة، كما طالبوا كل من لديه معلومة تقود إلى مرتكبي الجريمة، الإبلاغ عنهم وتقديم أي معلومات حولهم إلى الأجهزة الأمنية.